Gewaltiger Gammablitz führt zu erstaunlicher Entdeckung im All

Am 7. März 2023 registrierte Fermi etwas Ungewöhnliches. Das Weltraumteleskop der NASA bemerkte einen außergewöhnlich starken Gammablitz (Gamma-Ray Burst – GRB). Astronomen nannten ihn GRB 230307A.

„Es ist schwer zu beschreiben, wie stark er war“, sagt Michael Fausnaugh vom MIT. Er ist einer der Forschenden, die GRB 230307A untersuchen: „In der Gammastrahlen-Astronomie zählt man üblicherweise einzelne Photonen. Aber hier kamen so viele Photonen an, dass die Sensoren die einzelnen Photonen nicht mehr auseinanderhalten konnten. Es ist so, als hätte die Anzeige den maximalen Anschlag erreicht.“

Der Gammablitz war der zweitstärkste, der jemals auf der Erde gemessen wurde. Außerdem dauerte er mit 200 Sekunden extrem lange. Ein Gammablitz wie dieser dauert normalerweise nicht länger als 2 Sekunden.

Dieser ungewöhnliche GRB weckte das Interesse von Astronom*innen auf der ganzen Welt. Sie arbeiteten zusammen, um den Ursprung des Gammablitzes zu finden.

Ursprung per Triangulation zurückverfolgt

Weil der Gammablitz so stark war, wurde er von vielen Teleskopen auf der Erde wahrgenommen. Auch mehrere Satelliten in unserem Sonnensystem registrierten ihn. So konnte er mittels Triangulation zu seinem Ursprung zurückverfolgt werden. Dieser war im Südhimmel im Sternbild Tafelberg.

Mit dem Weltraumteleskop TESS, das gerade zufällig in Richtung des GRBs ausgerichtet war, als dieser registriert wurde, und dem Very Large Telescope (VLT) in Chile wurden Fortschritte gemacht. Bei den Beobachtungen wurde festgestellt, dass die Emissionen des Gammablitzes schnell von blauen zu roten Wellenlängen transformierten. Das ist ein typisches Muster für eine Kilonova.

Eine Kilonova wiederum ist ein deutliches Zeichen dafür, wenn 2 Neutronensterne zusammenstoßen. Kombiniert mit den anderen Daten, vermutete man jetzt: Dieser Gammablitz ist das Resultat von zusammenschmelzenden Neutronensternen.