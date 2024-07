Ukraine nutzt Uralt-System, um russische Drohnen abzuschießen

© Main Directorate of the National Police in the Sumy Region

Bei einem Einsatz seien gleich mehrere russische Kh-59 und Kh-69 in Richtung der Kommandozentrale einer HAWK-Einheit unterwegs gewesen. Die Raketen haben dabei permanent die Flughöhe geändert , so ein Soldat. Dennoch sei es ihnen gelungen, die russischen Raketen auszuschalten.

Seit 1959 im Einsatz

HAWK steht für "Homing All the Way Killer" und wurde bereits 1959 in den Dienst gestellt. Die Bestände des US Marine Corps wurden in den frühen 2000er-Jahren gestrichen - ebenso bei der deutschen Bundeswehr.

Das Flugabwehrraketensystem hat je nach Bewaffnung eine Reichweite zwischen 32 und 40 Kilometer. Die notwendigen Teile - Radargeräte, Launcher sowie Kommandozentrale und sämtliches technisches Zubehör - kann per Lkw oder per Anhänger transportiert werden. Es gilt als höchstmobil und ist innerhalb kurzer Zeit einsatzbereit.

