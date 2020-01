Forscher bringen 3.000 Jahre alte Mumie zum Sprechen

"Äh" und "Eh"

Der reproduzierte Ton gibt wieder, wie sich Nesyamun nach seiner Mumifizierung im Grab anhören würde. Zu hören ist ein Ton zwischen "äh" und "eh". Laut Howard wäre seine Stimme aus moderner Sicht leicht höher als die eines durchschnittlichen Mannes.

Im Paper schreiben die Wissenschaftler, dass nach dem altägyptischen Glauben Verstorbene wieder zum Leben erwachen, wenn man ihren Namen spricht. Gemeint ist mit "erwachen" ihr Übertritt ins Totenreich. In Nesyamuns Sarkophag-Inschrift bittet dieser darum, nach seinem Tod reden zu können, um zu den Göttern zu sprechen. Diesen Wunsch konnten die Wissenschaftler ihm zu einem gewissen Grad erfüllen.

Die Methode soll künftig auch bei anderen sterblichen Überresten angewandt werden. Studienautor John Schofield möchte der Öffentlichkeit so ermöglichen, sich neu mit Geschichte auseinanderzusetzen: "In ein Museum zu gehen und eine 3.000 Jahre alte Stimme zu hören wäre etwas, an das sich Menschen lange erinnern würden", sagte er dem Guardian. Im nächsten Schritt soll der Vokaltrakt so bewegt werden können, dass die Wissenschaftler erst Vokale, dann ganze Wörter formen können.