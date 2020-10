Chatbot aus Österreich erkennt potenzielle Corona-Erkrankung

Ziel der Entwickler ist es, das System in 104 Sprachen anbieten zu können. Die Firma ist an drei Standorten, in Attersee, Salzburg und Wien, vertreten. Laut eigenen Angaben operiert Symptoma seit dem Start profitabel.

Modernes Arztverständnis

Dass die Beziehung zwischen Arzt und Patient sich gerade stark verändert, steht für Nateqi außer Frage. „Wenn ich zu einem Arzt gehe und ihm im wahrsten Sinn des Wortes mein Leben und meine persönliche Leidensgeschichte anvertraue, führt das zu einer großen Erwartungshaltung, die man auch als Arzt nicht enttäuschen möchte“, erklärt der Mediziner.

Der Patient hat ja den Schmerz, sein Leben ist in Gefahr. Er hat jedes Recht auf alle Informationen, die zur Verfügung stehen. In vielen Fällen, gerade auch bei seltenen Krankheiten, haben sich Patienten, extrem gut informiert. Selbst wenn die wissenschaftliche Einordnung nicht immer leicht ist, muss ich das als Arzt anerkennen und mich damit auseinandersetzen“, sagt Nateqi.

Personalisierte Medizin

Dazu komme ein Paradigmenwechsel zur sogenannten Präzisionsmedizin. „Studien zeigen, dass wir zu viele Patienten über einen Kamm scheren. Bei Diabetikern etwa schlagen die Standardmedikamente nur zu 43 Prozent an. Um herauszufinden, warum das so ist und für wen welche Behandlung die richtige ist, müssten viel mehr echte Patientendaten, etwa zum Lebensstil oder zur Konstitution der Behandelten erhoben und interpretiert werden. Man muss verstehen, welche Muster zu einer bestimmten Diagnose geführt haben. So eine personalisierte Behandlung ist ohne digitale Schnittstellen und künstliche Intelligenz unmöglich“, sagt Nateqi.

