Wie 3D-Brille und Roboterarm Chirurgen im OP helfen

Nach jahrelanger geheimer Entwicklungsarbeit ist das System nun soweit, dass es in Kürze in Krankenhäusern eingesetzt werden kann. Die serienmäßige Produktion, die in Österreich stattfinden wird, soll 2020 starten. Erste Geräte will das Tiroler Unternehmen Mitte kommenden Jahres ausliefern, wie BHS-Technologies-Gründer Markus Hütter im Gespräch mit der futurezone verrät.

„200 Operateure konnten unser Mikroskop bereits testen. Das Konzept kommt sehr gut an, einige Kliniken haben bereits Absichtserklärungen abgegeben, dass sie unser System kaufen wollen“, sagt Hütter. Chirurgen seien hoch spezialisierte Handwerker, die besonders offen für technologische Fortschritte seien. „Sie wollen das beste verfügbare Werkzeug für ihre Arbeit haben.“

Export in die Welt

In der ersten Phase soll das Gerät an Krankenhäuser in Deutschland, Österreich, der Schweiz, aber auch nach Frankreich, Italien und der Türkei verkauft werden. Das innovative Robotermikroskop soll dabei nicht mehr kosten als existierende Lösungen. „In der Medizintechnik ist es heute oft so, dass tolle innovative Entwicklungen so teuer sind, dass sie nur für einige wenige Kliniken in Frage kommen. Unser Zugang ist ein anderer: Wir wollen der Medizin Technologie zur Verfügung stellen, die auch leistbar ist“, erklärt Hütter.