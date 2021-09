AT&S: Als Hidden Champion von Leoben bis in den Weltraum

21.09.2021

AT&S ist ein ein weltweit führender Leiterplattenhersteller aus der Steiermark. Die Erzeugnisse findet man in nahezu allen High-Tech-Geräten.

Wenn man ein österreichisches Beispiel für einen „Hidden Champion“ sucht, kommt man schnell auf AT&S. Hidden – also versteckt – ist in diesem Fall nicht nur sinnbildlich zu verstehen, sondern wörtlich. Normalerweise bekommt man die Produkte von AT&S nicht zu Gesicht, obwohl sie in nahezu jedem technischen Gerät zu finden sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Leoben ist langjähriger Unterstützer des futurezone Award und ein führender Hersteller von Leiterplatten und IC-Substraten, mit Produktionsstandorten in Österreich, Indien, China, Südkorea und bald auch Malaysia. Die Leiterplatte ist der Grundbaustein für so ziemlich alles was Hightech ist. Auf ihr sitzen die Komponenten der elektronischen Geräte. Bei Desktop-Computern ist das Motherboard eine große Leiterplatte.

Mit den immer kleiner werdenden Geräten mussten auch die Leiterplatten schrumpfen und neue Formen annehmen, etwa geteilt oder flexibel sein. Das hat AT&S konsequent gemacht. Auch wenn man aufgrund von Geheimhaltungsklauseln nicht über die Kund*innen reden darf, ist es dank Portalen im Web, die sich auf das Zerlegen von Hightech-Geräten spezialisiert haben, klar, dass etwa AT&S in allen neuen iPhones zu finden ist. Auch in Smartwatches, Spielkonsolen, 5G-Produkten und Drohnen ist das Unternehmen aus Leoben mit seinen Erzeugnissen vertreten.

Was sind IC-Substrate und Substrat-ähnliche Leiterplatten? Toggle Infobox Leiterplatte: Die Leiterplatte ist der Träger, auf dem die verschiedenen Komponenten montiert werden. Eine klassische Leiterplatte ist das Motherboard des Computers. Leiterplatten finden sich aber in nahezu allen elektronischen Geräten in verschiedenen Größen und Formen. IC-Substrate: Diese Schicht liegt zwischen der Leiterplatte und den Chips. Chips haben eine Nanometerstruktur, Leiterplatten eine Mikrometerstruktur. Die IC-Substrate fungieren als „Übersetzer“. Sie ersetzen die alte Verbindungsmethode, bei denen die Chips seitlich mit Drähten mit den Leiterbahnen der Leiterplatte verbunden wurden. Dadurch wird Platz gespart und Geräte können kleiner gebaut werden (Miniaturisierung). Substrat-ähnliche Leiterplatten: Sind Leiterplatten, mit feineren Mikrometerstrukturen und mehr Anschlüssen als herkömmliche Leiterplatten. Sie ermöglichen „Packaging“ – das Zusammenfassen von Chips und anderer Komponenten in ein Gehäuse. Der kleinere Formfaktor wird etwa für Wearables und Internet-der-Dinge-Anwendungen genutzt.

„Mikroelektronik ist eine Schlüsseltechnologie, bei der wir erst am Anfang stehen“, sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer: „Die Welt wird immer smarter, und smart bedeutet, dass das Produkt Software und Elektronik beinhaltet und sehr häufig auch AT&S-Technologie.“ Wenn man mit einer Virtual-Reality-Brille in eine andere Welt eintaucht oder unterwegs Musik hört, trägt man AT&S. In medizinischen Geräten ist man ebenfalls vertreten – künftig sollen die Bereiche „Consumer“ und „Medical“ noch mehr verschmelzen. In-Ear-Kopfhörer könnten gleichzeitig als Hörgerät und Echtzeit-Universal-Übersetzer dienen. Das klingt vielleicht wie entfernte Zukunftsmusik, ist aber bereits in Arbeit.

Ein weiterer Trend im Bereich Medizin, geht zu immer kleineren und leistungsfähigeren Implantaten. AT&S ist etwa bereits in Herzschrittmachern zu finden. Denkbar ist, dass zukünftig Mikro-Roboter wie eine Pille geschluckt werden und Operationen im Körperinneren vornehmen. Der Bereich der „Medical Wearables“ bietet ebenfalls spannende Entwicklungen. So wird an Handprothesen geforscht, mit denen Menschen die einzelnen Finger gefühlvoll steuern können. Diese Technik kann später auch bei humanoiden Robotern eingesetzt werden, die Aufgaben übernehmen, die für Menschen zu gefährlich sind.

Andreas Gerstenmayer, CEO von AT&S © AT&S