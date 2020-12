AT&S: "Wir sitzen im Hotspot für den Bedarf der Zukunft"

Wieso werden die Prunkstücke im AT&S-Portfolio, also IC-Substrate und substrat-ähnliche Leiterplatten, nicht in den Werken in Österreich hergestellt?

Leider gibt es dafür 3 Gründe: Erstens haben Österreich und die EU in den vergangenen 20 Jahren versäumt eine adäquate Lieferkette für Mikroelektronik aufzubauen bzw. zu erhalten. Wir haben weder für Materialien noch Maschinen ausreichend Quellen. Das bekommt man in Asien und teilweise in den USA. Zweitens gibt es in Europa keine großen Anwender. Mit wem soll ich Innovationen entwickeln, wen soll ich damit beliefern? Drittens, ist die Kostenstruktur nicht wettbewerbsfähig, unter anderem sind die Gehaltskosten sehr hoch. Da kann Europa nicht mit Asien mithalten.

Was müsste die EU unternehmen, damit AT&S die Produktion komplett nach Europa verlagert?

Eine Maßnahme reicht nicht, es braucht einen Masterplan, um alle offene Fragen zu beantworten: Wie bekommen wir qualifiziertes Fachpersonal in Europa, wie etablieren wir die Zulieferindustrie? Wie kommen die Abnehmer in die EU? Wie schaffen wir mit innovativen Konzepten die Produktionskosten auf internationales Niveau zu bringen?

Wie steht AT&S im Handelskrieg zwischen den USA und China da? Ist es von Vorteil, ein europäisches Unternehmen zu sein?

Es ist eine spannende Situation. 80 Prozent unserer Wertschöpfung ist im asiatischen Raum, aber 60 Prozent des Umsatzes machen wir mit amerikanischen Kunden. Es gelingt uns sehr gut als europäisches Unternehmen hier Position zu beziehen. Wir haben jegliche Vorkehrungen getroffen, um die Technologie unserer Kunden zu schützen. Uns als Europäern traut man in diesen Belangen womöglich eher als anderen Anbietern. Außerdem sind wir die Einzigen, die in China IC-Substrate auf hohem Niveau produzieren. Wenn sich die chinesische Halbleiterindustrie weiterentwickelt und die Kunden die IC-Substrate entdecken, sollte uns das einen Startvorteil geben.