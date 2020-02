Neuer Adapter für Leiterplatten hilft beim Stromsparen

Kurzum: Die Infrastruktur von Chips und Prozessoren im Nanobereich wird mit jener von Leiterplatten im Mikrobereich verbunden. Die Rechenknoten bei Chips sind Voraberger zufolge 7 Nanometer groß – das sind ungefähr 70 Atome. Bei den Leiterplatten seien es 30 bis 70 Mikrometer, was ungefähr der Dicke eines Menschenhaars entspricht. Laut Holger Arthaber ist bei den Chips zudem eine Dichte von 500 Kontaktstellen pro Quadratzentimeter üblich. „Aktuelle Entwicklungen gehen hin zu über 1.000 Kontaktstellen pro Quadratzentimeter.“ Dies erfordere immer dünnere Leiterbahnen, um alle Kontaktstellen zwischen den Chips verbinden zu können.

Weniger Stromverlust

Bei der Entwicklung standen die Forscher vor zwei großen Herausforderungen: „Wir mussten eine hohe Zuverlässigkeit erreichen, was wir auch geschafft haben. Die Kernlage gibt der Trägerschicht die nötige Stabilität, um den Siliziumchip aufzubringen. Diese Schicht darf sich weder verziehen noch durch ändernde Temperaturen ausdehnen“, so der AT&S-Forschungschef. Da auf diesen Adapter die Komponenten des gesamten elektronischen Systems positioniert werden, sei es wichtig, dass die richtigen Verbindungen in das Substrat kommen.

Zusätzlich musste eine Lösung gefunden werden, mit der Strom gespart werden kann. „Es können über bessere Prozessoren Stromverluste nicht nur signifikant reduziert werden, sondern auch über die Stromversorgung und die Signalleitung durch den Adapter“, erklärt er. Bei diesen Signalleitungen handle es sich um Größen von einem Zehntel einer Haaresbreite: „Das sind derart feine Strukturen, die wir exakt fertigen müssen.“ Vor allem in der Elektromobilität würde die Energie gebraucht, um etwas anzutreiben und nicht, um etwas warm zu machen.

Neue Konzepte

Primäres Einsatzgebiet der Adapter, die von AT&S in den vergangenen Jahren entwickelt wurden, sind Prozessoren in Servern, Computern oder Notebooks im Hightech-Segment. „Im Rahmen diverser Digitalisierungsprojekte, von Virtual Reality bis zum autonomen Fahren, benötigt man sehr hohe Rechenleistungen, weil alles in Echtzeit funktionieren muss. Das schaffen nur sehr starke Server und in denen arbeitet unsere Technologie“, sagt Hannes Voraberger. Auch auf 5G lege das Unternehmen ein großes Augenmerk. „Sobald diese Technologie im Millimeter-Wellenbereich ankommt, werden wir mit neuen Lösungen punkten, damit die Signale noch besser werden.“