AT&S zeigt Technologien im virtuellen Showroom

In einer Zeit, in der sich Meetings und Konferenzen zunehmend in den digitalen Raum verlagert haben, hat nun auch das heimische Unternehmen AT&S einen virtuellen Showroom kreiert, in dem sich Kunden beim Empfang melden und sich in einzelnen Bereichen, in denen das Unternehmen tätig ist, umsehen können. Da wären etwa die Bereiche Automotive, Industrial, Medical, Aerospace, Semiconductor und Computer-Kommunikation. Zudem gibt es eine eigene Galerie mit Produkten und Technologien, für die AT&S steht.



„Als international agierender Player aus der Technologie-Welt im Bereich der Mikroelektronik ist es für AT&S natürlich von essenzieller Bedeutung, Möglichkeiten zu haben, in kontinuierlichem Austausch mit unseren Kunden, aber auch mit anderen Partnern und Institutionen zu sein“, sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer.