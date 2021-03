AT&S nutzt virtuelle Tools für Qualitätssicherung

Audits sind für die Qualitätssicherung in der Industrie unumgänglich und kommen gezielt zum Einsatz, um Produktionsschritte live mitzuverfolgen und die Qualität der Produkte zu überprüfen. Während vor der Corona-Krise physische Besuche von Unternehmenskunden oder -partnern die Norm waren, machen die momentanen eingeschränkten Reisemöglichkeiten sie beinahe obsolet.

Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S hat die Chance von virtuellen Produktions- und Qualitätsaudits erkannt, sodass diese auch in den aktuellen erschwerten Zeiten und in physischer Absenz durchgeführt werden können. Der Besuch der Produktionshalle, in der bei AT&S die weltweit eingesetzten Leiterplatten hergestellt werden, ist damit nicht mehr erforderlich.

Teilnehmer vernetzt

Entwickelt wurden die virtuellen Audits von Michael Monschein, Head of Corporate Quality Assurance bei AT&S. Alle Teilnehmer werden über ein Kollaborationstool individuell zusammengeschaltet und können so, ähnlich wie bei einem Zoom-Meeting, miteinander kommunizieren. Innerhalb kürzester Zeit ist es dem Auditor zudem möglich, auf alle nötigen Unterlagen zuzugreifen und diverse Themen mit den Teilnehmern in Echtzeit zu teilen.

Zugriffsrecht erhalten die Teilnehmer nur über eine Einladung von AT&S, wie Monschein der futurezone mitteilt. „Sie bekommen die Zugangsdaten von uns und können sich dann mit diesen einloggen“, sagt er.