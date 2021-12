AT&S: Welche Vision hinter dem neuen Technologiezentrum steht

AT&S wird seinen Standort in Leoben um ein R&D-Center mit Kleinserienfertigung erweitern und so technologische Kompetenz nach Europa verlagern.

„Genau das fehlt noch in der Wertschöpfungskette in Europa. Chips werden heute nach Asien gebracht, um dort verpackt zu werden,“ erklärt Voraberger. Damit macht man sich von der politischen Lage zwischen Ländern und Regionen abhängig und geht das Risiko ein, dass kritische Chips auf den Transportwegen manipuliert werden.

Hermann nach, wird es in Leoben eine Prototypenlinie sowie eine Kleinserienproduktion geben. Zudem wird die gesamte Forschungstätigkeit mit dem Schwerpunkt IC-Substrate in Leoben fokussiert. Dieses österreichische Know-How kommt dann auch den anderen AT&S-Standorten in Asien zugute.

Im Fokus stehen Prozessorchips für die kritische Infrastruktur. „Für Kraftwerke, Energieversorgung, und noch viel mehr – in Zukunft sollen die Chips wirklich eigenständig und ausschließlich in Europa verpackt werden.“ Voraberger erwartet sich im Bereich der Prozessorchips die Kompetenz auch nach Europa zu holen und es sei möglich diese weiterzuentwickeln. „Europa soll vom Rand der Technologie wieder ins technologische Zentrum zurückgebracht werden.“

Das Ziel ist es unter anderem die Lieferkette wieder nach Europa zu verlagern. Zwar gäbe es eine Halbleiterindustrie in Europa, aber keine für IC-Substrate. „Mit so einem Standbein können wir wieder langsam anfangen, in Europa die gesamte Supply Chain aufzubauen.“ Maschinen, Materialien, Chemikalien seien in der Vergangenheit mehr und mehr nach Asien abgewandert. Hermann: „Für uns ist es eine einzigartige Erfahrung, in Österreich ein neues Werk für die IC-Substrate-Technologie zu bauen und High-Tech-Maschinen sowie Prozesse zu qualifizieren.“

Fachkräfte und Auszubildende gesucht

700 Mitarbeiter*innen werden für das Projekt benötigt. „Das ist natürlich eine große Nummer“, stellt Hermann klar. „Aber wir sind überzeugt, dass wir dank unserer Technologiekompetenz – wir sind seit 2012 im IC-Substrat-Bereich - hunderte Mikroelektronik-Expert*innen“ aus ganz Europa an den Standort in Leoben ziehen.“ Im Nachsatz: „Wir sind übrigens auch für Expert*innen und enthusiastischen Personen mit frischem Know-How aus anderen Industrien der Halbleiterbranche spannend.“

Man möchte dabei auch auf Fachkräfte aus Österreich setzen, die über einen Zeitraum von 9 bis 18 Monaten „hochtrainiert“ werden sollen. „Wir werden auch sehr stark mit Universitäten, Fachhochschulen und HTLs zusammenarbeiten“, so Hermann weiter.