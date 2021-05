Leiterplattenhersteller AT&S mit Rekordumsatz im Corona-Jahr

Die Nachfrage nach ABF-Substraten sei weiterhin ungebrochen stark, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens Dienstagfrüh ( zur AT&S-Aussendung ). Die Leiterplatten und Substrate von AT&S gibt es nicht nur in Smartphones, sondern nahezu allen Elektronikgeräten, von Kameras und Spielkonsolen, bis zu Industrieanwendungen und Medizinprodukten.

"Wir wachsen stärker als der Markt"

Die Haupttreiber des AT&S-Geschäfts sei die Digitalisierung, die durch die Corona-Pandemie einen wesentlichen Schub erfahren hat, erklärt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer bei der Pressekonferenz am Dienstag. Für AT&S seien dabei die Bereiche Einführung von 5G, Big Data, Künstliche Intelligenz und Internet of Things von zentraler Bedeutung.

In Zukunft werde das Feld der Datenanalyse noch deutlich an Bedeutung gewinnen, so Gerstenmayer, wo auch Artificial Intelligence und Datenmanagement hineinspielen. Auch das Wachstum in den Bereichen Automotive, Medical und Industrieanwendungen sei für den positiven Kurs von AT&S zuträglich.

Im herausfordernden Corona-Jahr habe das Unternehmen bewiesen, "dass wir uns auch in unsicheren Zeiten stetig weiterentwickeln. Wir wachsen - mit einer hohen Profitabilität - stärker als der Markt. Und wir haben in der Vergangenheit die Voraussetzungen geschaffen, schnell reagieren zu können, und gleichzeitig konsequent an der Fortsetzung der Wachstumsstrategie zu arbeiten. Auf dem Weg zu unseren Zielen sind wir voll auf Kurs", so AT&S-CEO Gerstenmayer.