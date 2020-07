AT&S investiert 120 Millionen Euro in Standort Leoben

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S investiert in seinen Standort Leoben-Hinterberg. In den kommenden vier Jahren soll eine Gesamtsumme von 120 Millionen Euro fließen, wie am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde. Bis zu 25 Prozent der Summe werden im Rahmen des EU-Programms “IPCEI on Microelectronics” gefördert.

20 Millionen gehen dabei in den Bereich Forschung und Entwicklung, 100 Millionen Euro in Maschinen und Prozesse. 200 zusätzliche Mitarbeiter sollen bis 2023 eingestellt werden, gesucht werden alle Fachrichtungen aus der Ingenieurtechnik, wie es heißt. Außerdem sei auf dem Gelände ein kleiner Anbau geplant. Aktuell sind knapp 1000 Mitarbeiter in Leoben beschäftigt.

Förderungen

In einem ersten Investitionsschub sollen bis Februar 2021 etwa 44 Millionen Euro investiert werden. “Es ist ein guter Tag, in Zeiten der Wirtschaftskrise auch über Investitionen sprechen zu können”, sagte AT&S-Chef Andreas Gerstenmayer am Montag.