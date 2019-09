AT&S: "Elektronische Veränderungen sind keine Herausforderung, sondern eine Chance"

Seit 20 Jahren ist der steirische Leiterplattenhersteller AT&S erfolgreich an der Börse und zum Weltmarktführer im High-End-Bereich aufgestiegen. Doch auf diesen Lorbeeren will sich der heimische Technologiekonzern noch lange nicht ausruhen. Denn das Marktumfeld in der Elektronikbranche verändert sich: Stärker vernetzte Systeme, Robotik, künstliche Intelligenz (KI) oder selbstfahrende Autos benötigen aufgrund der immer stärker anwachsenden Datenmengen, die zu übertragen und verarbeiten sind, neue technologische Lösungen. Für AT&S weniger eine Herausforderung, sondern eine Chance.

futurezone hat den Chef des Weltkonzerns, Andreas Gerstenmayer, zum Interview getroffen und mit ihm über neue Trends, Herausforderungen und Möglichkeiten gesprochen.

Modularisierung im Trend

Einer der wohl größten Trends der Elektronikbranche ist laut dem Experten die Modularisierung. Dabei entstehen elektronische Bausteine, die eine bestimmte vordefinierte Funktionalität zur Verfügung stellen. Beispiel: Ein WiFi-Modul, das im Gerät eine Verbindung mit dem Netz herstellt. "Ich brauche immer diese Funktionalität, dass ich mich in gewisse Netzwerke einbinden kann", sagt Gerstenmayer. In der Vergangenheit wurden Geräte mit einzelnen Bauelementen auf dem sogenannten Main Board, der Hauptplatine, bestückt. "In Zukunft werden fertig vordefinierte Bausteine schon eine bestimmte Funktionalität aufweisen", sagt er. AT&S will dabei nicht nur die Herstellung übernehmen, sondern den gesamten Entwicklungsprozess begleiten. "Wir wollen das Modul bauen, testen und dem Kunden anliefern. Der Markt wächst dynamisch. Wir sind mitten dabei und gehen Schritt für Schritt in die Umsetzung".

Mit der immer schnelleren Verarbeitung der wachsenden Datenmengen steigt aber auch der Bedarf nach IC-Substraten für die Anwendung von Hochleistungsrechner-Modulen. Um dieser Nachfrage nachzukommen, wird AT&S in ein neues Produktionswerk am Standort Chongqing und in Produktionskapazitäten für Vorprodukte in Leoben investieren Das erste Werk in Chongqing wurde 2013 aufgebaut, womit AT&S in das Geschäft für IC-Substrate neu eingestiegen war. In kürzester Zeit ist der Konzern damit in die Topliga der Substrate-Hersteller eingetreten, wie Gerstenmayer berichtet. "Aufgrund der Entwicklung im Markt sehen wir, dass der Kapazitätsbedarf in den nächsten Jahren so massiv steigen wird, dass wir jetzt entschieden haben, ein neues, drittes Werk am Standort Chongqing zu errichten und sukzessive aufzubauen", sagt Gerstenmayer. Bis zu einer Milliarde Euro ist für den Ausbau geplant. Die Produktion soll 2021 starten.