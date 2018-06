Wie AT&S Expats auf eine Karriere in High-Tech-Unternehmen vorbereitet

Vorbereitung auf China

Auch wenn sie frei hat, kann Klein nicht einfach vor die Tür gehen und losjoggen. Wenn in Chongqing Smogalarm angesagt ist, heißt es zuhause bleiben und Filme schauen, oder am Hometrainer schwitzen. "Es ist eine Kleinigkeit, aber dass ich in meinem Traineeprogramm bei AT&S auch auf solche Dinge im Voraus vorbereitet wurde, half mir sehr, mich in China von Anfang an wohl zu fühlen", sagt die Qualitätsingenieurin.

Das International Talent Program, an dem Klein teilgenommen hat, dauert zwölf Monate und bereitet die international rekrutierten Trainees auf Führungsaufgaben in den AT&S-Werken in China und Indien vor. "Die Internationalität der AT&S und der offene Umgang mit Mitarbeitern sind Aspekte, die mir persönlich sehr wichtig sind. Neben mir waren noch Trainees aus Italien, Venezuela und dem Iran in dem Ausbildungsprogramm. Auch das spiegelt die Globalität und die Unternehmenswerte von AT&S wieder: Commitment, Responsibility und Open-Mindedness."