AT&S will mehr als nur Leiterplatten herstellen

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S hat erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz in einem Geschäftsjahr erzielt und will künftig kräftig expandieren. Das gab das Unternehmen in einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Demnach wolle man künftig nicht nur die Leiterplatten- und Substrat-Produktion durchführen, sondern auch selbstständig Chips und Module zusammenbauen und testen.

Expansion in OSAT-Branche

"Wir wollen künftig Module über die Leiterplatte hinaus liefern können", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Um noch höhere Packungsdichten erreichen zu können, muss möglichst viel aus einer Hand kommen." Dazu müsse man künftig auch Dienstleistungen anbieten können, die sogenannte OSAT-Unternehmen (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) abdecken.