AT&S nicht vom Handelskrieg zwischen USA und China betroffen

Vom Zollstreit zwischen China und den USA ist AT&S derzeit nicht betroffen, sagte die Finanzchefin. "Wir liefern nicht direkt an Amerika", sondern an die nächsten in der Lieferkette, die in Asien sitzen. Computer und Smartphones werden fast vollständig in Asien produziert, erinnerte CEO Gerstenmayer. Er glaubt nicht, dass es im Bereich Kommunikations- und Consumer-Artikel zu "sehr massiven Zollschranken" kommt. Sehr wohl ein Thema sei aber der Schutz von Technologie und Know-how (Protektion), den die USA und China forcierten.

Den meisten Umsatz, nämlich 63 Prozent, machte der ATX-Konzern zuletzt in Amerika, 21 Prozent in Deutschland und Österreich, 10 Prozent in Asien und den Rest in anderen europäischen Ländern. Der Großteil (84 Prozent des Umsatzes) wird in Asien produziert, 16 Prozent in Österreich, erläuterte die Finanzvorständin.

Fachkräftemangel in Österreich

Mit der Fachkräftesuche hat AT&S in China derzeit kein Problem. Aber "wenn wir in Österreich ausbauen, ist es deutlich schwieriger", so Gerstenmayer. AT&S bildet sowohl in der Steiermark als auch in Asien Leute selbst aus. "Wir sind in einer Technologie, die in Europa eigentlich nicht beheimatet ist. Wenn wir zusätzlich erfahrene Leute aus Asien brauchen, stehen wir zum Beispiel vor der Herausforderung, in Österreich Arbeitsgenehmigungen zu bekommen", schilderte Stoisser-Göhring. Derzeit beschäftigt AT&S fast 10.000 Mitarbeiter, davon rund 1.400 in Österreich. Durch den Ausbau in Fehring werden dort einige Beschäftigte dazukommen, "sonst werden wir in etwa auf dem Level bleiben, wo wir momentan sind", so die Finanzchefin.