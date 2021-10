Massiver Ausbau: Was AT&S in Leoben plant

Der österreichische Leiterplattenhersteller AT&S wird seinen Standort in Leoben massiv ausbauen. Insgesamt 700 neue Arbeitsplätze entstehen, 500 Millionen Euro werden bis 2025 investiert. Aber wofür braucht man das neue Personal und die Geldspritze in Leoben? Einerseits ist ein zusätzliches Produktionsgebäude mit etwa 18.000 Quadratmetern geplant, andererseits die Vorproduktion für die Standorte in Asien. Bestehende Produktionsanlagen in Leoben sollen auch technologisch aufgestuft werden. Zusätzliche Infrastruktur wie Büroräume für die wachsende Anzahl an Mitarbeiter*innen ist auch geplant.

Mehr als die Fertigung von Leiterplatten

Es handelt sich nur um eine Produktionserweiterung, kündigt Aufsichtsratsvorsitzender Hannes Androsch an. In Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen soll der Standort zu dem Forschungs- und Entwicklungszentrum der Firma werden. Die Firma werde nicht nur für die Produktion von Leiterplattenfertigung zuständig sein, sondern ein Lösungsanbieter für die globale Mikroelektronik-Industrie werden, meint CEO Andreas Gerstenmayer.