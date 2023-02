Wie AT&S mit Patenten Geld verdienen will

Der Leiterplattenhersteller AT&S nutzt Patente als Absicherung, will in Zukunft aber auch Geld damit verdienen.

“Patente sind nur für die Schwachen” ist eine berühmte Aussage des Tesla- und SpaceX-Chefs Elon Musks. Laut ihm würden Patente nur den Fortschritt aufhalten, erfolgreiche Unternehmen bräuchten ihre Ideen gar nicht erst patentieren lassen. Gernot Grober ist da anderer Meinung. Er ist Head of Intellectual Property (IP) bei AT&S, einem der weltweit führenden Leiterplattenherstellern mit Sitz im steirischen Leoben. Grober beschreibt seine Arbeit gerne am Beispiel einer gut laufenden Pasta-Bar, die sich weiter von der Konkurrenz abheben will. Denn auch beim Nudelkochen gibt es einige Kniffe, um den Kochvorgang weiter zu optimieren. Mit einem Deckel lässt sich etwa einiges an Energie sparen (bis zu 65 Prozent!). Sind auf einer Seite des Deckels kleine Löcher, spart man sich das Sieb für das Abseihen. Vorteile für das Unternehmen absichern Wie beim Nudelkochen versucht man auch bei AT&S die Herstellung der Leiterplatten zu optimieren. Diese Betriebsgeheimnisse will man schützen, etwa durch Patente. “Wir optimieren verschiedene Prozesse und entwickeln neue Technologien, um uns einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Als IP-Abteilung ist es unsere Aufgabe, diesen Vorteil als Unternehmen möglichst lange abzusichern”, erklärt Grober.

Gernot Grober Leitet die IP-Abteilung bei AT&S. © AT&S

Das erste Patent für eine gedruckte Leiterplatte wurde übrigens von einem Österreicher eingebracht. Paul Eisler ließ sich 1943 seine Methode “Manufacture of Electric Circuits and Circuit Components” in London schützen. Bis dahin befand sich im Inneren von Geräten meist ein Kabelsalat, der die einzelnen elektronischen Komponenten miteinander verband. Durch die Leiterplatte konnte man aufgeräumtere, kleinere und leichtere Geräte bauen. Reich wurde Eisler durch seine Erfindung aber nicht - nur wenige Unternehmen erkannten das Patent damals auch an. Auch Unternehmen müssen Lehrgeld zahlen Das soll AT&S nicht passieren. Etwa 1.400 aktive Patente hat das Unternehmen derzeit, aufgegliedert in rund 500 Patentfamilien, also eine Gruppe von Patenten, die denselben technischen Inhalt betreffen. Damit konnte man in den vergangenen 10 Jahren eine deutliche Steigerung verzeichnen, 2012 verfügte das Unternehmen noch über 80 Patentfamilien.

“Wie die meisten Unternehmen haben auch wir beim Thema Intellectual Property anfangs lernen müssen”, verrät Grober. “In den 2000er-Jahren haben wir etwa bei einer Kooperation mit dem damals größten Handy-Hersteller an der nächsten Generation der Leiterplatten in Mobiltelefonen gearbeitet. Schlussendlich hat ein mitwirkendes Forschungsinstitut die entwickelten Ideen zu Patenten angemeldet. Diese Erfahrung erzeugte die nötige Awareness und Bereitschaft, tiefer in dieses Thema einzusteigen. Ein damals notwendiger Schritt auf dem Weg vom Produktionsunternehmen hin zu einem Technologieanbieter, wie wir es jetzt sind.” Branche mit stiller Übereinkunft Mit Patentverletzungen hat AT&S glücklicherweise nicht oft zu kämpfen, ist Grober froh: “Die PCB-Branche ist aus dem IP-Blickwinkel eine - durch den asiatisch dominierenden Wettbewerb - eher passive, ruhige Branche, allerdings mit einer beträchtlichen Anzahl an Patenten.” Die Ruhe könnte allerdings schnell vorbei sein. Wird die wirtschaftliche Lage schwieriger, könnten Konkurrenten mittels Patente versuchen, in besetzte Märkte einzudringen. “Wir melden unsere Patente vorwiegend an, um eine Art Versicherung für diesen Fall zu haben und einen gewissen Freiraum für künftige Aktivitäten zu haben”, sagt Grober. Auch andere Unternehmen setzen auf solche Absicherungen, auch wenn sie sie vielleicht gar nie einsetzen würden. Apple ließ 2012 etwa die abgerundeten Ecken ihrer rechteckigen Geräte patentieren - ein Designelement, das allgemeiner nicht sein könnte. Ähnlich ging auch AT&S vor, das abgerundete Ecken in den Einkerbungen auf ihren Leiterplatten schützen ließ.

Die patentierten "runden Ecken" (hier übertrieben dargestellt) werden bei AT&S auch "Mickey-Maus-Ohren" genannt. © AT&S