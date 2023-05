Sparprogramm trotz Rekordumsatz bei Leiterplattenhersteller AT&S

Dennoch gelang es dem Leobner Unternehmen, das auch Standorte im chinesischen Chongqing und Shanghai betreibt, sowohl Umsatz als auch Gewinn zu steigern. “Wir konnten erneut die Zahlen des Vorjahres übertreffen”, gibt CFO Petra Preining bei der Pressekonferenz an.

Der steirische Leiterplattenhersteller AT&S aus Leoben stellte am Dienstag das beste Jahresergebnis in seiner Unternehmensgeschichte vor. Die steigende Inflation, hohe Energiepreise und Finanzierungskosten zwingen das Unternehmen dennoch zum Sparen .

Das Volumen der geplanten Investitionen wird um 450 Millionen Euro reduziert, wobei es sich laut Gerstenmayer eher um eine "Verschiebung handelt, als um eine echte Reduktion". So wird etwa die Fabrik im malaiischen Kulim später fertiggestellt werden als bisher geplant. "Wir können die Bauarbeiten auch relativ kurzfristig wieder voranbringen", erklärt Gerstenmayer.

Um sich auf die wirtschaftlich turbulenten Jahre vorzubereiten, wird der Rotstift angesetzt. Die Kosteneinsparungen im operativen Geschäft über die kommenden 2 Jahre betragen 440 Millionen Euro , sie lassen sich auf Kostenoptimierungsprogramme und Kapazitätsanpassungen zurückführen. Auch der Personalstand ist betroffen, allem voran im chinesischen Werk in Chongqing. Diese Anpassung sei aber nur "temporär", so Gerstenmayer.

Lieferkette in Europa aufbauen

Gut voran gehen die Bauarbeiten im Entwicklungscenter in Leoben, das dank neuer Kundenaufträge derzeit um eine Serienproduktion erweitert wird. “In Rekordzeit für europäische Verhältnisse, aber auch für asiatische Verhältnisse”, bestätigt Gerstenmayer den Baufortschritt. 2024 soll Produktion starten, wobei man sich geeignet sieht, einen Beitrag zur Substratlieferkette in Europa zu liefern. “Wir sind einer der wenigen, die das in Europa derzeit können”, sagt der AT&S-CEO.

Die politischen Spannungen zwischen den USA, China und Taiwan hätten im vergangenen Geschäftsjahr deutlich zugenommen und zu Handelsbeschränkungen im Bereich der modernsten Halbleiter geführt. AT&S sei von diesen Einschränkungen kundenseitig bislang nicht betroffen. Man habe aber bereits vor Jahren beschlossen, die Standorte zu diversifizieren und neue Standorte in Kulim und Leoben zu schaffen, um mögliche Handelsbeschränkungen ausgleichen zu können.

Für das Geschäftsjahr 2022/23 schlägt der AT&S-Vorstand eine Dividende von 40 Cent pro Aktie vor. Im vergangenen Jahr lag die Dividende noch bei 78 Cent pro Aktie, wobei noch eine Sonderdividende von 12 Cent je Aktie ausgeschüttet wurde.