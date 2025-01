Windows bekommt lang erwartetes Akku-Feature für die Taskleiste

Endlich können Windows-Nutzer in der Taskleiste genau sehen, wie viel Akku sie noch haben.

Derzeit ist die neue Option in der aktuellen Windows 11 Dev-Channel-Version noch versteckt. Davon berichtet Windows Central unter Berufung auf Postings auf X.

Windows-Nutzer können sich bald endlich den Akkustand als Prozentangabe in der Taskleiste anzeigen lassen. Diese Neuerung wurde in der neuesten Vorschauversion von Windows 11 entdeckt und wird voraussichtlich bald für Insider zum Testen freigegeben.

Ein entsprechendes Feature gibt es in allen anderen Betriebssystemen, nur Windows-Nutzer mussten bis 2025 warten. Neben der Prozentanzeige arbeitet Microsoft aber immerhin auch an weiteren Verbesserungen des Batteriesymbols. So soll es beispielsweise orange leuchten, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.

Wann genau es die neuen Features in die breite Nutzerbasis schaffen, ist aktuell noch nicht bekannt. Es dürfte sich aber jedenfalls nur mehr um eine Frage der Zeit handeln.