5 empfehlenswerte Smartphones unter 200 Euro

Wie viel man mindestens ausgeben muss, um ein brauchbares Gerät zu bekommen, kommt immer auf die eigenen Ansprüche an. Um etwa 200 Euro bekommt man aber in der Regel ein Gerät, das sich frustfrei nutzen lässt und mit dem man zumindest zwei Jahre (Stichwort Updates) bedenkenlos durchkommt. Bei der Wahl des Handys heißt es aufpassen, denn gerade in diesem Preisbereich gibt es auch viele No-Name-Handys, die nicht empfehlenswert sind.

tl;dr: Sowohl Software als auch Kamera und Verarbeitung können sich bei den Moto-Handys in der Regel sehen lassen, das macht auch das G9 Plus attraktiv. Der integrierte Snapdragon ist zwar älter als der 678 im Redmi Note 10, hat aber bessere Benchmark-Werte. Mit dem Update auf Android 11 bekommt man außerdem ein aktuelles System, mit dem man mindestens noch 2 Jahre gut unterwegs ist.

Selbst wenn man 210 oder 220 Euro dafür bezahlt, das G9 Plus bleibt ein guter Deal. Man bekommt dafür ein Handy mit 6,8-Zoll-LC-Display, das mit 1080 x 2400 Pixeln auflöst. Im Inneren arbeitet Snapdragon 730G samt 4GB Ram. Ein Fingerabdrucksensor ist am seitlichen Rand verbaut. Ausgeliefert wird das Handy mit Android 10, das Update auf Android 11 wurde bereits offiziell angekündigt.

Ein traditionell gutes Preis-Leistungsverhältnis liefert Motorola mit seinen Smartphones. Das Moto G9 Plus schafft es nur knapp in unseren Überblick, da es aktuell überwiegend knapp über 200 Euro angeboten wird. Bei zumindest einem Händler war es aber zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels unter 200 Euro verfügbar.

Der Handy-Hersteller Realme hat sich in den vergangenen Monaten auch hierzulande einen Namen gemacht. Im Fokus der Geräte steht ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. In dieses Horn bläst auch das Realme 7. Bereits der Vorgänger Realme 6 konnte im futurezone-Test durchwegs überzeugen. Das neuere Realme 7 gibt es mit 64GB Speicher und 6GB Ram bereits ab 160 Euro.

Im Inneren kommt das Handy mit einem Mittelklasse-Soc von Mediatek, dem Helio G95. Beim 6,5-Zoll-Display handelt es sich zwar nicht um das tendenziell schönere AMOLED, sondern um LCD, immerhin kann das Handy mit einer hohen Bildwiederholrate von 90Hz punkten.

Insgesamt finden sich 4 Kameralinsen in dem Gerät: Eine Hauptkamera mit 48 Megapixel, ein Ultraweitwinkelobjektiv mit 8 Megapixel sowie eine 2-Megapixel-Makrolinse und ein 2-Megapixel-Tiefensensor.

Mit 5.000 mAh hat der Akku auch eine ordentliche Kapazität – die braucht er auch, da die hohe Bildwiederholrate als stromintensiv gilt. Ausgeliefert wird das Realme 6 mit Android 10, ein Update auf Android 11 erscheint höchstwahrscheinlich: So hat der Hersteller versprochen, dass Geräte mindestens 1 großes Android-Update sowie mindestens 2 Jahre Sicherheitsupdates bekommen.

tl;dr: Die hohe Bildwiederholrate des Displays sowie das Update-Versprechen machen das Realme 7 aktuell zu einem der attraktivsten Kandidaten bei Handys unter 200 Euro. Der Helio G95 spielt in Sachen Leistung in etwa in einer Liga mit dem Snapdragon 730G, ist aber neuer und steigt in den Benchmarks eine Spur besser aus.

Das Realme 7 auf Amazon.

Samsung Galaxy A41