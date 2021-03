Worauf man vor Abschluss des Handyvertrags achten muss

Um überhaupt eine Orientierung zu haben, was der neue Tarif können muss, lohnt sich ein Blick in das vergangene Nutzerverhalten. „Wichtig ist, bisherige Rechnungen durchzusehen, was man an Datenvolumen, an Gespächskontingenten oder SMS braucht“, sagt AK-Konsumentenschützerin Daniela Zimmer zur futurezone. Anhand dieser Daten kann man seinen neuen Tarif optimieren.

Wenn der aktuelle Handytarif nicht mehr passend ist und man etwa sein Datenvolumen jeden Monat überzieht, ist es Zeit für einen neuen Vertrag. Dabei steht man schnell vor der Qual der Wahl. Denn in Österreich sind weit über 100 Privatkundentarife mit unterschiedlichen Gesprächs- und SMS-Kontingenten sowie Gigabyte Datenvolumen verfügbar. Oft winkt auch noch ein neues Spitzengerät von Apple, Samsung und Co. Worauf besonders zu achten ist, bevor man einen neuen Handyvertrag abschließt, erfahrt ihr hier.

Bei den Anbietern sollte man sich zudem informieren, ob sie SIM-Karten oder Verträge wieder zurücknehmen, wenn die Netzabdeckung am Standort nicht einwandfrei funktioniert. „Wenn man außerdem gerade umgezogen ist, lohnt es sich auch, sich bei den Nachbarn umzuhören, ob die Qualität der Netzabdeckung am Standort tadellos funktioniert“, empfiehlt Zimmer.

Ihr zufolge waren Kombi-Verträge, also Dienstleistung inklusive Endgerät, früher oft billiger. „Die Tendenz ist momentan so, dass man mit einem SIM-only-Vertrag und einem bei einem Elektrohändler gekauften Smartphone oft günstiger fährt. Ist man mit dem Tarif nicht zufrieden, hat man nämlich keine 24-monatige Bindungsfrist“, sagt sie. Preissensiblen Konsumenten bieten auch virtuelle Betreiber, die sich in die Netze der drei großen Betreiber in Österreich einmieten oder von Drei, Magenta und A1 als Billigschiene geführt werden, gute Angebote.

Kündigung

Hat man sich für einen Tarif entschieden, geht es an die Kündigung des aktuellen Vertrags. Die Kündigungsfrist beträgt pauschal einen Monat. Eine Kündigung muss schriftlich und signiert erfolgen. Je nach Anbieter kann sie per E-Mail, manchmal aber nur per Post geschickt werden. Laut Zimmer sei der Briefweg trotz des digitalen Zeitalters in vielen Fällen sogar noch der sichere, wenn die Kündigung eingeschrieben versenden wird. „Oft sind sich Verbraucher unklar, ob die Kündigung an die richtige E-Mail-Adresse versendet und in Empfang genommen wurde. Generell ist es ratsam, sich eine Kündigung bestätigen zu lassen“, sagt Zimmer.

Sinnvoll sei auch, im Schriftstück anzumerken, dass der Austritt zum nächstmöglichen vertraglich zulässigen Termin erfolgen soll. Auch den Kündigungsgrund kann man angeben. Ist er etwa eine Reaktion zum Beispiel auf eine Preiserhöhung, gilt laut Zimmer ein außerordentliches Kündigungsrecht. „Das ist an sich sofort wirksam, sobald das Schreiben eingeht“. In diesem Fall sollte man sich sicher sein, dass man seine Rufnummer nicht noch eine Zeit lang verwenden will bzw. die Rufnummernmitnahme vorher erledigen.

Wertkartentarife müssen nicht gekündigt werden.

Rufnummer mitnehmen

Wer seine Rufnummer zu einem anderen Anbieter übertragen möchte, muss zudem eine sogenannte NÜVi (Nummernübertragsinformation) beantragen. Zu beachten gilt, dass diese bei einer Kündigung 14 Tage gilt. Der neue Vertrag sollte daher relativ rasch abgeschlossen werden. Bleibt der Vertrag aufrecht, ist die NÜVi 90 Tage gültig. In vielen Fällen wird die Rufnummernmitnahme auch vom neuen Mobilfunker erledigt, wenn man das wünscht. Manche Anbieter übernehmen sogar die Kündigung des Altvertrags.

Wer beim gleichen Anbieter bleiben will, sollte sich direkt an diesen wenden und sich über bessere Tarifoptionen informieren. Laut Zimmer könnten bei einem Tarifumstieg allerdings zusätzliche Kosten anfallen, vor allem, wenn man auf einen günstigeren umsteige. Das sollte man abklären. Oft lohne es sich auch zu fragen, ob etwa Anmeldekosten erlassen werden können. Kleinere Spielräume gibt es laut Zimmer: „Diese beziehen sich aber meistens nur auf Aktivierungskosten“, so die Konsumentenschützerin. Im Schnitt kostet diese Gebühr in Österreich 53,52 Euro.