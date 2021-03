Nicht jedes 5G-Handy kann 5G: Worauf man beim Kauf achten muss

Und hier wird es bereits kompliziert, man wird mit Begriffen konfrontiert wie SA, NSA, Sub6 und mmWave oder n28, n75 etc. Dahinter verbergen sich die unterschiedlichen 5G-Funktionalitäten sowie die verschiedenen Frequenzbänder, die eben vom Smartphone und dem jeweiligen Handynetz unterstützt werden müssen.

Als erstes benötigt man natürlich einen entsprechenden 5G-Tarif eines Mobilfunkanbieters. Dann muss sichergestellt werden, dass die Hardware des Smartphones mit dem 5G-Netz des jeweiligen Anbieters kompatibel ist. Die Mobilfunkanbieter verwenden für das 5G-Netz verschiedene Frequenzbänder. Diese müssen von dem Smartphone unterstützt werden, was vor dem Kauf eines Handys kontrolliert werden sollte.

Was gilt es nun bei der Anschaffung eines 5G-Smartphones zu beachten, dass man die schnellere Verbindungsgeschwindigkeit sowie die niedrige Latenz auch tatsächlich nutzen kann?

Doch selbst wenn ein 5G-Netz mit entsprechendem Handy-Tarif vorhanden ist und auch wenn das Smartphone 5G-fähig ist, kann es in manchen Fällen sein, dass das Netz der Zukunft nicht genutzt werden.

In vielen Teilen Österreichs ist bei A1, Drei und Magenta das 5G-Netz bereits verfügbar und bei neuen Smartphones zählt die 5G-Kompatibilität mittlerweile zur Standardausstattung.

Sub6 entspricht dem Frequenzbereich bis maximal 6 GHz und deckt quasi alle Bereiche im bereits verfügbaren 5G-Netz in Österreich ab. Die Reichweite ist bei Sub6 deutlich höher als bei mmWave. Dafür ist aber auch die Latenz höher und die Verbindungsgeschwindigkeit niedriger.

Manche Handy-Hersteller verweisen lediglich auf Sub6 oder mmWave. In diesem Fall kann man davon ausgehen, dass die gängigsten Frequenzbänder unterstützt werden, sodass sie sich im heimischen 5G-Netz zurechtfinden.

Bei manchen Smartphones werden die unterstützten Frequenzbänder exakt angegeben mit n28 usw. Will man das Smartphone in Österreich verwenden, sollten eben die entsprechenden Frequenzbänder dabei sein.

Bei diesen Handys konnte in den Mobilfunkeinstellungen bei Netzwerkmodus nur zwischen 4G, 3G und 2G gewählt werden. 5G wurde gar nicht angezeigt.

Passen nun alle Spezifikationen zwischen Smartphone und 5G-Netz zusammen, sollte eigentlich das Handy im Netz der Zukunft funktionieren. So einfach ist es aber leider nicht.

Oder: Im Standalone-Betrieb wird ständig nach 5G-Funkzellen gesucht, obwohl diese Funktionsweise gar nicht verfügbar ist. In solchen Fällen würde vor allem die Akkudauer des Smartphones darunter leiden, was nicht im Sinne der Hersteller ist.

Das bedeutet also, dass selbst wenn die Smartphone-Hardware den Anforderungen der heimischen 5G-Netze entspricht, es keine Garantie dafür gibt, dass sie auch im österreichischen Netz der Zukunft funktionieren.

Bei Smartphones, die vom Hersteller nicht an die Parameter der heimischen 5G-Netze angepasst wurden, könnte Software-seitig eine Verbindung mit dem 5G-Netz verhindert werden.

Auf die Smartphone-Software kommt es an

5G am Samsung Galaxy S21 Ultra

Vorsichtig sein sollte man jedenfalls bei weniger bekannten Herstellern. Auch bei Geräten, die nicht offiziell in Österreich verfügbar sind und über Zwischenhändler gekauft werden müssen, ist die Chance höher, dass sie im heimischen 5G-Netz nicht funktionieren.

Wer für den Handy-Kauf in einen Shop geht, sollte sich ebenso erkundigen und sich versichern lassen, dass das gekaufte Gerät im heimischen 5G-Netz funkt. Gerade für den Fall, dass man das Handy umtauschen oder zurückgeben muss, kann eine solche Zusage hilfreich sein.

Bei gängigen Smartphones, die offiziell in Österreich verfügbar sind, sollte es normalerweise keine Probleme geben. In der Regel sind diese Geräte auf die heimischen Mobilfunknetze abgestimmt und funktionieren auch im 5G-Netz. Zu 100 Prozent sicher sein kann man sich allerdings nicht.

Wie komme ich nun an ein funktionierendes 5G-Handy?

Um solchen Szenarien vorzubeugen, deaktivieren die Smartphone-Hersteller also lieber die 5G-Funktion, als dass dadurch möglicherweise das Benutzererlebnis darunter leidet.

5G am Xiaomi Mi 10T Pro

Direkt beim Mobilfunkanbieter

Der einzig absolut sichere Weg, an ein funktionierendes 5G-Smartphone zu kommen, geht derzeit nur über die Mobilfunker. Wer sich bei zertifizierten Händlern, auf den Webseiten der Mobilfunker oder in den Stores von A1, Drei oder Magenta ein 5G-fähiges Handy samt passenden 5G-Tarif kauft, kann sich zu 100 Prozent sicher sein, dass die Geräte auch wirklich im 5G-Netz funken.

Da die Problematik mit nicht kompatiblen 5G-Smartphones hauptsächlich auf der Software-Seite liegt, lassen sich die Schwierigkeiten durch Software-Updates aus dem Weg schaffen. Es ist auch davon auszugehen, dass in Zukunft derartige Probleme abnehmen, da sowohl Mobilfunker als auch die Hersteller daran interessiert sind, so viele Nutzer wie möglich in das Netz der Zukunft zu bringen.