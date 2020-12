Die 10 besten Smartphones unter 400 Euro

Realme X3 SuperZoom

Der noch junge Smartphone-Hersteller hat in den vergangenen Monaten mit einem hohen Preis-Leistungs-Verhältnis von sich Reden gemacht. In futurezone-Tests haben beispielsweise das Realme 7 Pro und der Vorgänger Realme 6 einen guten Eindruck hinterlassen.

Das Realme X3 SuperZoom setzt - wie der Name bereits verrät - auf einen 5-fachen optischen Zoom, was in dieser Preisklasse eine Seltenheit ist. Ansonsten ist das Gerät mit einem 6,6 Zoll großen 120 Hz LCD ausgestattet und wird von einem leistungsstarken Snapdragon 855+ angetrieben.

Auf Preisvergleichsportalen wird das Realme X3 SuperZoom ab 344 Euro angeboten.