LG Velvet im Test: Doch noch nicht ganz verlernt

Jahrelang hat LG den Android-Markt mitbestimmt. Am Höhepunkt - wenn man so will - fertigte LG für Google das populäre Benchmark-Smartphone Nexus 5. All das ist jedoch mehrere Jahre her, das Nexus 5 kam schon 2013 auf den Markt. Seither ist es um LG Smartphones still und immer stiller geworden.

Dem koreanischen Hersteller ereilte ein ähnliches Schicksal wie Sony und HTC. Er konnte mit der harten Konkurrenz einfach nicht mehr mithalten. Viele der LG-Geräte waren nicht schlecht, konnten allerdings nicht wirklich überzeugen und schon gar nicht mit einzigartigen Features oder innovativen Neuentwicklungen punkten.

Mit dem LG Velvet (5G) versucht das Unternehmen quasi einen Neustart auf dem Smartphone-Markt. Die V-Serie wurde eingestampft beziehungsweise hat sie einen neuen Namen erhalten. Außerdem unterscheidet sich das Velvet im Design in zahlreichen Punkten von seinen Vorgängern und der Konkurrenz.

Erster Eindruck und Design

Als ich das LG Velvet 5G erstmals in die Hand nahm, kam mir sofort der Gedanke: "Oh, LG hat es doch nicht verlernt." Das Gerät überzeugt durch sein schlankes und leichtgewichtiges Design.