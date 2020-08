So schlägt sich 5G in der Praxis

Werden Videos tatsächlich schneller geladen?

Startet man ein YouTube-Video mit der höchstmöglichen Auflösung (meist 1080p, weil die meisten Handy-Displays kein 4K darstellen können), wird der Clip quasi in Echtzeit geladen. Auch wenn Videoclips bei einer leistungsfähigen LTE-Verbindung schnell laden, geht dies im 5G-Netz noch flüssiger über die Bühne.

Was aber im Praxistest als ein wesentlicher Unterschied zum 4G-Netz aufgefallen ist, ist das Scrollen in Videos. Springt man willkürlich an irgendeine Stelle im Clip, egal ob auf YouTube, Netflix oder Disney+, startet die Wiedergabe nahtlos. Es fühlt sich so an, als wäre das Video lokal auf dem Gerät gespeichert. Bei einer herkömmlichen LTE-Verbindung sind hier Verzögerungen die Regel.