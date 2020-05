5G und Corona: Mobilfunker wehren sich gegen Verschwörungstheorien

Um die neue Mobilfunktechnologie 5G gedeihen seit Monaten zahlreiche Verschwörungstheorien. Seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie wird die Verbreitung des Virus in jenen auch mit 5G in Verbindung gebracht. Das hat unter anderem dazu geführt, dass Dutzende 5G-Masten in Europa angezündet wurden.

"Viren können nicht über Funkwellen oder Mobilfunknetze übertragen werden", teilt die Weltgesundheitsorgansiation WHO bereits Mitte April mit. Erst kürzlich hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober in einer Stellungnahme erklärt, dass "die überwiegende Mehrzahl" anerkannter Wissenschafter keine von Mobilfunk und 5G ausgehenden, gesundheitlichen Gefahren sieht. Nun wehren sich auch die Mobilfunker selbst gegen diese Verschwörungstheorien.