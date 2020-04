Corona-Panik: Dutzende 5G-Masten in Europa angezündet

"Viren können nicht über Funkwellen oder Mobilfunknetze übertragen werden", teilt die Weltgesundheitsorgansiation WHO mit. Anlass für die eher ungewöhnliche Aussendung waren Fake News, in denen das Coronavirus mit der nächsten Mobilfunkgeneration 5G in Zusammenhang gebracht wird.

Verschwörungstheorien, die behaupten, 5G sei Auslöser oder beschleunige die Verbreitung von COVID-19, führten in den vergangenen Wochen in mehreren europäischen Ländern zu Brandanschlägen auf Mobilfunkmasten. In Großbritannien gingen fast 60 Handymasten in Flammen auf, selbst Sendemasten vor Krankenhäusern fielen dem Vandalismus zum Opfer.

Auch aus Irland, den Niederlanden und Zypern wurden Anschläge auf Mobilfunkinfrastruktur vermeldet. Die niederländischen Behörden sprachen sogar von einer "Europameisterschaft des Mastenverbrennens".

Keine Feuer in Österreich

Österreich nimmt daran - zumindest bisher - nicht teil. "Uns sind keine Fälle bekannt", sagt ein Sprecher des Mobilfunkmarktführers A1 zur futurezone. Vandalismus gegen Mobilfunkinfrastruktur sei hierzulande generell kein großes Problem. Eine Einschätzung, die auch vom Mitbewerber Magenta bestätigt wird.

Aufgetaucht waren die ersten Online-Artikel und Videos, die 5G mit dem Coronavirus in Verbindung brachten, bereits im Jänner. Damals wurden in Online-Netzwerken Videos eines Vortrags verbreitetet, der den Einfluss elektromagnetischer Strahlen auf Pandemien zum Thema hatte. Zahlreiche weitere folgten.

Ende Jänner hatten die 5G-Corona-Verschwörungstheorien auch den deutschsprachigen Raum erreicht, als die Webseite Connectiv Events die Todesfälle durch das damals nur in China grassierende Virus einem von 5G verursachten Zellabbau zuschrieb.