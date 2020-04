Nach Corona-Verschwörungstheorien auf Facebook: 5G-Masten angezündet

In Großbritannien gab es vergangene Woche einen Brandanschlag auf drei 5G-Masten, wie BBC berichtet. Die Polizei musste ausrücken, um die Brände zu löschen. „Ich bin absolut angewidert und in Rage, dass Menschen Aktionen gegen wichtige Infrastruktur setzen, die wir in dieser Ausnahmesituation brauchen“, sagte Stephen Powis, Direktor des National Health Service (NHS).



In Großbritannien gab es zahlreiche Gerüchte und Verschwörungstheorien im Umlauf, die versucht haben eine Verbindung zwischen 5G und dem Ausbruch des Coronavirus herzustellen. So lautet eines dieser Gerüchte, dass der Ausbruch in Wuhan in China deshalb erfolgt sei, weil dort gerade 5G ausgerollt wurde, als es dazu kam. 5G-Kritiker nutzen diese zudem aus, um die Mobilfunktechnologie schlecht zu reden, berichtet „The Verge“. Dies geschehe vorwiegend auf Facebook und anderen sozialen Medien.