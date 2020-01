Angst vor 5G: Biologe kritisiert Ärzte als "Hutmenschen"

Auch die Warnungen vor Gesundheitsgefahren würden jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren. Durch den 5G-Ausbau würde die an 450 Standorten gemessene elektromagnetische Strahlung von derzeit 0,9 Prozent des zulässigen Grenzwerts auf gerade einmal 1,3 Prozent steigen.

„Hutmenschen“

Um jegliche Gesundheitsbedenken zu zerstreuen, lud die Interessensvertretung der Mobilfunkbranche den Biologen Alexander Lerchl von der Jacobs University in Bremen. „Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, weder im Tierversuch noch in klinischen Studien, dass 5G bzw. die Exposition zu elektromagnetischen Feldern in den jetzt vorgesehenen Funkfrequenzen zu einer erhöhten Tumorrate, einer Zunahme an Krankheiten oder einer höheren Sterblichkeit führt“, sagte Lerchl.