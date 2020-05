Wie Wien die 5G-Hauptstadt Europas werden will

" Wien soll die erste Stadt Europas mit einem flächendeckenden 5G-Netz werden." Dieses Ziel gab der Wiener Digital-Stadtrat Peter Hanke bei einer Pressekonferenz am Mittwoch vor. Mit einem 20 Millionen Euro starken Förderprogramm will die Stadt dafür sorgen, dass die nötigen Investitionen in den Netzausbau rasch vorgenommen werden.

Dafür unterstützt die Stadt Wien die Mobilfunker bei der Errichtung und Inbetriebnahme neuer 5G-Antennen. Konkret umfasst das Förderprogramm Antennentragemasten, die zwischen 1. Juli 2020 und 30. Juni 2022 in Betrieb genommen werden. Durch die zeitliche Befristung will man einen Anreiz dafür schaffen, so schnell wie möglich ein flächendeckendes Wiener 5G-Netz zu errichten.