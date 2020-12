Das ist Österreichs bestes Mobilfunknetz 2020

Belastung

Die Corona-Pandemie hat auch bei den gemessenen Werten ihre Spuren hinterlassen. Die Netze waren aufgrund von Ausgangsbeschränkungen und des damit einhergehenden Anstiegs an Home Office und Videostreaming-Diensten deutlich belasteter als im Vorjahr. Das spiegeln auch die gemessenen Werte wider: Man merkt, dass die Netzauslastung deutlich gestiegen ist“, so Testleiter Jürgen Dalmus. „Der höchste durchschnittliche Datendownload liegt bei 21 Mbit/s. Das ist im Vergleich mit dem, was wir sonst hatten, unterirdisch“, sagt Dalmus.

Für die zusätzliche Belastung sind nicht nur Smartphones verantwortlich. So haben die Mobilfunker in den vergangenen Jahren auch ihr Angebot an mobilem Breitband stark ausgebaut und entsprechend beworben. Nutzt man ein solches Produkt, geht der WLAN-Router zu Hause über dasselbe Netz online, wie das Handy in der Hosentasche. Ist man dann also per Laptop den ganzen Tag im Videocall und streamt am Abend Netflix, belastet das auch die Handynetze.

„Wir haben uns sozusagen angesehen, wie ein Netz in Extremsituationen funktioniert“, fasst Dalmus zusammen und sagt: „Angesichts der Umstände hat in Österreich alles weiterhin gut funktioniert. Die Netze haben die Belastungsprobe bestanden.“ Nach wie vor gelte in Österreich, dass alle Betreiber eine gute Qualität liefern und somit auch entsprechend nah beieinander liegen, erklärt Dalmus.

Baustelle 5G

Der neue Standard 5G wurde beim diesjährigen Test noch nicht berücksichtigt, auch, wenn die Mobilfunker nicht müde werden, die Werbetrommel dafür zu rühren. „5G deckt einfach noch nicht genug ab“, sagt Dalmus. Die Technik befinde sich erst im Ausbau, die Verfügbarkeit ändere sich ständig. Ein großflächiger Test - wie es der futurezone Netztest ist - sei hier nicht zielführend. „Etwas zu messen, was sich noch im Rollout befindet, macht keinen Sinn.“

Dazu kommt, dass die Verbreitung 5G-fähiger Endgeräte in Österreich noch gering ist. 5G ist für Endverbraucher derzeit einfach noch kein allzu großes Thema. Der Ausbau des Netzes für die nächste Mobilfunkgeneration wird aber von A1, Drei und Magenta stark vorangetrieben. Im kommenden Jahr könnte der neue Mobilfunkstandard also auch die Karten beim futurezone-Netztest neu mischen.