Google Entertainment Space im Test: Trauerspiel für Android-Tablets

Stattdessen schwebt am Homescreen des Nokia T20 ein Floating-App-Icon im oberen linken Bereich. Alternativ kann der Entertainment Space durch einen Rechts-Swipe am Homescreen aufgerufen werden.

Wer im App-Drawer oder unter all den App-Symbolen am Homescreen nach der Entertainment-Space-App sucht, wird nicht fündig werden. Denn ein klassisches App-Icon für die neue Google-Anwendung gibt es nicht.

Die Rubriken sind beispielsweise in "Trending on Google", "Popular Movies", "From Prime Video" oder "From Google TV" unterteilt. Genres wie "Dramas" oder "Comedy" werden ebenso angezeigt, wie die Inhalte der eigenen YouTube-Subscriptions.

Was im Entertainment Space letztlich angezeigt wird, dürfte nur sehr peripher auf dem eigenen Nutzungsverhalten basieren. Zumindest war bei mir kaum etwas dabei, das meinen Geschmack getroffen hat.

Unvollständig, fehlerhaft und kostenpflichtig

Hat man einen Titel gefunden und wählt ihn aus, wird der Inhalt in der jeweiligen App geöffnet. Klickt man beispielsweise auf einen Disney+-Film, ohne die App installiert zu haben, wird man zum Google Play Store weitergeleitet.

Angezeigt werden im Watch-Bereich auch Filme und Serien, die in Österreich gar nicht verfügbar sind. Klickt man auf einen solchen Titel, erscheint bloß eine kryptische Fehlermeldung.

Gefühlt stammt die überwiegende Anzahl der vorgeschlagenen Titel von Google TV. All diese Filme und Serien sind allerdings kostenpflichtig und können dann in der Google-TV-App gekauft werden. Netflix ist gar nicht dabei und bei Prime Video ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, ob die jeweiligen Titel im Abo enthalten sind.

Games- und Read-Bereich wie im Play Store

Im Bereich für Gaming werden die Spiele-Apps angezeigt, die man auf dem Gerät installiert und zuletzt verwendet hat. Außerdem gibt es zahlreiche Vorschläge von vermeintlich passenden Gaming-Apps.

Dabei unterscheidet sich der Gaming-Bereich im Entertainment Space kaum von der Gaming-Section im Play Store. Die Auflistung im Play Store ist allerdings übersichtlicher und nutzerfreundlicher gestaltet.