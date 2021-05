Google bringt Entertainment Space für Android-Tablets

Google hat am Mittwoch „Entertainment Space“ für Android-Tablets angekündigt. Vergangenes Jahr haben Google zufolge 30 Prozent mehr Menschen Android-Tablets verwendet, um Filme im Bett zu schauen, Spiele zu spielen oder ein Buch zu lesen. Deshalb habe man sich etwas überlegt, wie man den Unterhaltungsbereich auf Tablets noch besser erlebbar machen könne, heißt es in einem Blogposting .

Einmal einloggen, sofortiger Zugriff auf Inhalte

Der Outcome ist „Entertainment Space“, mit dem man seine Lieblingsfilme, -shows, -videos, -games und -bücher leichter finden und aufrufen kann. Man müsse damit nicht mehr zwischen den einzelnen Apps hin- und herswitchen, um rauszufinden, ob man jetzt lieber lesen, Videos schauen oder etwas spielen möchte, heißt es. Stattdessen können User*innen sich einmal einloggen, und alle maßgeschneiderten Inhalte, die man abonniert hat, werden automatisch angezeigt.

Einzelne Familienmitglieder könnten sich etwa persönliche Profile einrichten, damit diese ebenfalls bei der Benutzung ihre maßgeschneiderten Inhalte erhalten. Es gibt etwa den „Watch Tab“, der einem alle Videos, TV-Shows und Filme, die man von Google TV kaufen kann, sieht. Man kann auch ganz einfach an den Punkt zurückkehren, an dem man am Vorabend aufgehört hat. Dasselbe gibt es für Games und für Bücher.