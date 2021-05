Google kündigte versehentlich neues Produkt an

Google ist ein Tweet herausgerutscht, der offensichtlich so nicht geplant war. So hat der Account @Android am Donnerstag eine Mitteilung veröffentlicht, in der von den neuen drahtlosen Ohrhörern Pixel Buds A-Series berichtet. „Sie sind da“ heißt es dort. Das Problem: Sie sind noch gar nicht da, das Produkt wurde noch gar nicht vorgestellt. Entdeckt wurde der Tweet unter anderem von 9to5Google.

Viele Informationen zu den Ohrhörern gibt es aktuell nicht. In dem Tweet ist von „qualitativem Sound und schnellem Bluetooth-Paring“ die Rede. Vorab durchgesickert ist außerdem der Preis von 179 US-Dollar. Wie sie sich von den aktuellen Buds der zweiten Generation unterscheiden, ist noch nicht bekannt.