Google Nest Hub im Test: Schlaftracking mit Radar

Wie erwähnt unterscheidet sich der neue Nest Hub äußerlich kaum von seinem Vorgänger. Die Display-Diagonale beträgt 7 Zoll, die Auflösung liegt bei 1024 x 600 Pixel. Trotz der eher bescheidenen Pixeldichte von 170PPI geht die Anzeigequalität in der Praxis in Ordnung. Das Bild ist hell und kontraststark und zum Anzeigen von Fotos oder dem ein oder anderen YouTube-Video reicht es aus. Den verbesserten Ton im Vergleich zum Vorgänger merkt man deutlich. Musik- oder Podcasthören machen mit dem Nest Hub Spaß.

Vor kurzem hat Google die 2. Generation seines smarten Displays Nest Hub präsentiert. Rein äußerlich unterscheidet sich der Hub kaum von seinem Vorgänger ( futurezone-Test ), im Inneren hat sich aber so einiges getan. So wurde etwa der Sound – insbesondere der Bass - markant verbessert. In Sachen Grund-Funktionalität ist alles gleichgeblieben. Integriert ist der Google Assistant, der auf Sprachbefehl Dinge für einen erledigen kann. Dazu zählt neben dem Abspielen von Musik oder Videos auch das Steuern des Smart Homes und mehr.

Um das Schlaftracking zu nutzen, muss man das Smart Display so auf das Nachtkästchen stellen, dass das Radar einen freien Blick auf die im Bett liegende Person hat. Google empfiehlt auf Höhe der Bettkante. Ich habe, ohne groß darüber nachzudenken, den Hub einfach so hingestellt, dass ich vom Bett aus einen guten Blick auf das Display habe. Vor dem ersten Einsatz muss man das Radar kalibrieren. Dazu muss man sich einfach wie gewohnt ins Bett legen und eine Minute warten. Anschließend ist der Sensor einsatzbereit.

Dann heißt es nur mehr schlafen und auf die Daten warten. Ablesen kann man jene entweder direkt am Nest Hub oder in der Google Fit-App. Die App zeigt an, wie lange man geschlafen und wie viel Zeit man im Bett verbracht hat. Außerdem gibt es Infos zur Schlafqualität. Das Tracking zeigt an, ob man sich bewegt, geschnarcht oder gehustet hat. Auch Lichtveränderungen und die Atemfrequenz werden gemessen. Was Google im Unterschied zu anderen Schlaftracking -Geräten nicht ausweist, sind die Schlafphasen - also etwa REM-Schlaf und Tiefschlaf.

Das Tracking selbst funktioniert überraschend gut. Die Zeiträume von Wachsein und Schlaf werden erstaunlich genau erfasst. Der Nest Hub lässt sich auch nicht davon irritieren, wenn man zu zweit im Bett schläft. Registriert werden kann aber nur der Schlaf jener Person, auf dessen Seite das Gerät platziert ist.

Was wäre Schlafen ohne Wecker und darum hat der Nest Hub auch eine umfangreiche Weckfunktion. So kann man zwischen vielen verschiedenen Tönen auswählen. Falls man im Schlafzimmer auch ein vernetztes Licht hat, kann man jenes außerdem automatisch angehen lassen. Und auch eine Morgenroutine für alle vernetzten Geräte kann eingerichtet werden. So kann man etwa automatisch Musik abspielen.