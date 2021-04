Google präsentiert Nest Hub 2 mit intelligenter Schlafmessung

Das soll vor allem über die größte Neuerung des smarten Bilderrahmen gelingen. Mithilfe eines Bewegungsmessers kann das Gerät den Schlaf analysieren. Bisher mussten Nutzer*innen dafür meist entweder das Handy mit ins Bett nehmen oder ein smartes Armband auch im Schlaf tragen. Der Nest Hub 2 registriert nun aus der Ferne die Schlafqualität der Person, die dem Gerät am nächsten ist.

Fast 3 Jahre nach dem Launch des Sprachassistenten mit Display bringt Google die nächste Generation des Nest Hub nach Österreich. Dabei wird vor allem die Gesundheit der Nutzer*innen in den Vordergrund gerückt.

Dafür wird zuerst einmal die normale Schlafposition dieser Person kalibriert. Das System bildet eine Art virtuelle Blase um den jeweiligen Schlafbereich. So werden Bewegungen und Atmung registriert. Aber auch Husten und Schnarchen wird aufgenommen.

Verbesserungsvorschläge

Aktiviert man sie aber, werden die Daten mit Google Fit kombiniert. Nutzer*innen erhalten regelmäßige Berichte über die wöchentlichen Schlafdaten. Dort sieht man, wie oft pro Nacht gehustet und geschnarcht wurde.

Nutzer*innen erhalten dann individuelle Tipps, um ihren Schlaf zu verbessern, zum Beispiel durch eine Änderungen der Abendroutine. So kann automatisch vor dem Schlafen das Licht gedimmt und die Lichtfarbe adaptiert werden, wenn smarte Glühbirnen mit dem Nest Hub verknüpft sind. Oder man spielt über den Nacht-Screen beruhigende Musik oder Geräusche ab.

Adaptiver Screen hilft beim Aufwachen

Das Display kann so eingestellt werden, dass es vor dem Schlafen gedimmt wird. Wie schon bei der ersten Generation passt sich das Gerät an die Helligkeit im Raum an. Nutzt man den Nest Hub 2 als Wecker, wird der Bildschirm kurz vor dem Klingeln heller.

Neu ist hier die Bewegungssteuerung. Möchte man 5 Minuten länger liegen bleiben, reicht ein Winken in Richtung des Geräts. So lassen sich auch das Abspielen und Pausieren von Videos oder Musik steuern, ohne dass der Bildschirm berührt werden muss.