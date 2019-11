Google Nest Hub im Test: Digitaler Bilderrahmen auf Steroiden

Musik und Radio

Ist der Hub eingerichtet und mit dem Google Konto verbunden, zeigt er standardmäßig Fotos an, die man in Google Fotos hochgeladen bzw. abgesichert hat. Man kann in der Google-Home-App am Smartphone oder Tablet auch einstellen, dass nur bestimmte Alben angezeigt werden.

Der Nest Hub hat einen Helligkeitssensor integriert. Fotos werden nur dann dargestellt, wenn es im Raum hell ist. Wird es dunkel, dunkelt auch der Hub die Anzeige ab und zeigt nur die Uhrzeit an. Praktisch ist das etwa dann, wenn man das Gerät im Schlafzimmer aufstellt.

Die Sprachbefehle funktionieren genauso wie bei den smarten Boxen Google Home oder beim Assistant im Smartphone: Man weckt das Gerät mit “OK Google” oder “Hey Google” auf und sagt, was man gerne hätte. Der Hub kann alles, was auch der normale Sprachassistent kann. Hat man etwa sein Spotify- oder YouTube-Music-Konto mit dem Assistant verknüpft, kann man direkt per Sprache Musik abspielen. Auch das Wiedergeben von Radiostationen via TuneIn-Radio wird unterstützt. Alle österreichischen Radiosender sind so per Sprachbefehl integriert.

Die Tonqualität ist nicht berauschend und erinnert am ehesten an das frühere Google Home Mini. Für das Anhören von Podcasts oder Nachrichten geht der Sound in Ordnung, Musik würde ich damit eher nicht hören wollen.