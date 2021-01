Google Nest Audio im Test: Kann viel, kostet wenig, klingt OK

Multiroom

Wie Sonos unterstützt auch der Nest Audio Multi-Room-Streaming. Hat man mehrere Geräte, muss man sie in der Google-Home-App zu Gruppen kombinieren. Unterstützt werden sämtliche Google-Cast-kompatiblen Geräte, also neben allen Google-Home-Boxen auch etwa der (leider eingestellte) Chromecast Audio.

Diese Gruppen tauchen dann in der Geräteübersicht als eigenes Gerät auf, auf dem Musik wiedergegeben werden kann. In meinem Fall habe ich für wohnungsweites Streaming einfach die Gruppe “Wohnung” angelegt. Die Lautsprecher tauchen als Casting-Devices auf - also genau dort, wo auch Chromecasts angezeigt werden.

Das Multiroom-Streaming funktioniert dabei tadellos. Egal ob Radio via TuneIn oder Musik via Spotify oder YouTube Musik, der Sound wird zuverlässig und synchron in alle Räume übertragen.

Falls sich Apple-User die Frage stellen: Airplay wird von dem Google-Produkt nicht unterstützt. Das Casten über Apps ist aber auch unter iOS problemlos möglich.