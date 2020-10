Google Assistant kann jetzt Schuhe binden

"Hey Google, check News on Twitter"

So kann man den Google Assistant etwa nach bestimmten Produkten bei Etsy suchen lassen, ein Uber rufen und die neuesten Nachrichten bei Twitter abrufen. Zudem können persönliche Shortcut-Phrasen angelegt werden. So kann man die Sätze zum Steuern bestimmter Apps individuell anpassen.

Google will zukünftig noch weitere Apps für die Assistant-Steuerung verfügbar machen. Zudem hat es Google App-Entwicklern erleichtert, das Feature selbst in ihre Apps einzubauen. Damit können spezifische Aktionen, die Nutzer in der App durchführen, vorgegebenen oder selbst kreierten Phrasen zugeordnet werden.