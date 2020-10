Google Maps bekommt zwei neue Funktionen

Erst kürzlich hat Google Maps einen neuen Layer bekommen, der die aktuellen Corona-Neuinfektionen anzeigt. Nun stehen zwei weitere, neue Funktionen an, die bereits an erste Nutzer verteilt wurden. Zum einen gibt es gute Neuigkeiten für all jene, die den Google-Kartendienst zum Navigieren im Auto verwenden. Denn Google Maps soll einen neuen Driving-Mode bekommen.

Android Auto, Android Auto for Phones, Driving Mode, Assistant Driving Mode - es ist nicht einfach den Überblick über die verschiedenen Navigations-Modi von Google Maps zu behalten. Vor mehr als einem Jahr hat Google den Assistant Driving Mode angekündigt - hier im Video zu sehen.