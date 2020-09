Google Maps zeigt aktuelle Corona-Zahlen

Der Kartendienst integriert in seine mobile App die aktuellen Corona-Kennzahlen. Visualisiert wird die Verbreitung von COVID-19, beziehungsweise die Zahl der Infizierten. Auf diese Weise könne man schnell und einfach erkennen, wie schwer ein bestimmtes Gebiet von der neuartigen Lungenkrankheit betroffen ist, heißt es von Google.

Wer sich die Corona-Infos in Google Maps anzeigen lassen möchte, kann dies über die Layer-Schaltfläche am oberen rechten Rand der App machen. Dort wo man beispielsweise zwischen Satelliten- und herkömmlicher Kartenansicht hin und her schaltet, wird man künftig einen eigenen Corona-Layer auswählen können.