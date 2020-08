Google Maps wird mit neuer Funktion zum sozialen Netzwerk

Local Guides sowie all jene, die in der Vergangenheit einen Beitrag auf Google Maps veröffentlicht haben, erhalten durch die neue Funktion eine neue Profil-Seite. Dort sind der Name des Nutzers, ein Profilbild, das Local-Guide-Level sowie die Anzahl der Beiträge und die Anzahl der Follower zu sehen. Ebenso kann jeder Nutzer eine kurze Beschreibung auf seiner Profil-Seite veröffentlichen.