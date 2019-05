Netgear Orbi Voice im Test: Alexa macht das WLAN besser

Klangqualität

Der Orbi Voice kann ein Zimmer mit bis zu 30 Quadratmetern gut beschallen. Der Sound wird in alle Richtungen ausgestrahlt. Stellt man Orbi Voice in die Mitte des Zimmers, klingt der Ton in jeder Ecke gleichmäßig. Auch wenn Orbi Voice an einer Wand steht, kann er gut den Raum mit Musik erfüllen.

Das Problem ist nicht die Verbreitung der Töne, sondern die Töne selbst. Der Klang ist dumpf, ohne markanten Bass. Die Höhen sind nicht sehr ausgeprägt. Dem Klang fehlt es allgemein an Körper und Charakter. Er wird ein wenig fülliger, wenn man den Orbi Voice an eine Wand stellt (zB. auf ein Regal), aber viel hilft das nicht.

Die Schwäche in den Höhen wird bei klassischer Musik sehr hörbar. Die Bassschwäche ist wiederum bei Pop-Songs störend. Was hingegen annehmbar klingt ist Sprache und eher ruhigere Lieder von Sängern, die ohnehin kein großes Stimmspektrum haben. Hörbücher, Nachrichten, Justin Biebers „Love Yourself“ und Party-Ska klingen gut. Klassische Musik, Rock, Techno und Queen sind bestenfalls noch akzeptabel. In der Orbi-App gibt es zwar Equalizer-Einstellungen mit vorgefertigten Profilen, aber auch diese können die Defizite im Klang nicht ausreichend kaschieren.

Die maximale Lautstärke ist gut, allerdings nimmt die Tonqualität dabei sehr stark ab. Je nach Song sind 50 Prozent der maximalen Lautstärke schon grenzwertig. Wer gerne etwas lauter Musik hört, etwa um in der Wohnküche das brutzelnde Pfannengeräusch zu übertönen, muss Einbußen in der Klangqualität in Kauf nehmen.