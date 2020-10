Google Pixel 5 im Test: Spitzenleistung ohne Spitzenklasse

Etwas später als sonst, aber dennoch rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft bringt Google mit dem Pixel 5 sein neues Spitzenhandy auf den Markt. Von “High-End” kann man angesichts der Ausstattung zwar nicht sprechen, das stört im Alltag allerdings nicht wirklich. Warum das so ist und was das Google Pixel 5 kann, lest ihr in unserem Test:

Edel

Das Pixel 5 ist durch und durch minimalistisch, das fängt schon bei der Farbwahl an. So gibt es das Handy nur in Hellgrün ("Sorta Sage") und Schwarz - der Farbe unseres Testgerätes. Trotz des 6-Zoll-Displays ist das Handy äußerst kompakt ausgefallen. Auch das Gewicht von 151 Gramm ist angenehm.

Die Verarbeitung bietet keinen Raum für Kritik, das Handy fühlt sich edel an. Die matte Rückseite ist aus (recyceltem) gebürstetem Aluminium, die etwas raue Oberfläche sorgt dafür, dass einem das Gerät nicht so leicht aus der Hand rutscht. Die Rückseite ist außerdem angenehm wenig anfällig für Fingerabdrücke - ein Pluspunkt.

Der quadratische Kamerabuckel steht etwas aus dem Gehäuse hervor, allerdings nur einen Bruchteil eines Millimeters. Mittig hinten befindet sich außerdem wieder ein Fingerabdruckscanner, auf den beim Pixel 4 verzichtet wurde. Geladen wird per USB-C, auf eine Kopfhörerbuchse muss man verzichten.