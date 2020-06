Google Nest Wifi im Test: Wenn man mit dem WLAN spricht

Besonders punkten will Google auch mit speziellen Funktionen für Familien. So kann etwa der Internetzugang für ausgewählte Geräte in bestimmten Zeiträumen abgedreht werden. Auch Gruppen verschiedener Geräte können so erstellt werden.

Eltern könnten so den Internetzugang der Handys ihrer Kinder etwa während dem Abendessen pausieren. Das funktioniert nicht nur über die Apps, sondern auch per Sprachbefehl.

In der Praxis

In der Praxis tut Nest Wifi genau das, was es soll: Für keine Ärgernisse sorgen. Schon beim etwa zweijährigen Einsatz des Vorgängers kann ich mich an keine Situation erinnern, in der Googles Mesh-System in irgendeiner Art und Weise gezickt oder gröbere Probleme gemacht hätte. Dieser Eindruck setzt sich mit Nest Wifi fort. Das WLAN-Netzwerk funktioniert einfach ohne Probleme.

Die gesteigerte Sendeleistung der neuen Variante ist auch durchaus spürbar. In einer Altbauwohnung mit bekannterweise dicken Wänden, ist die Verbindung mit dem neuen Router zu allen Zugangspunkten laut Google-App “hervorragend”. Zuvor war sie teilweise nur “ausreichend” oder “gut”.

Positives gibt es auch über den Sound der Access Points zu sagen. Die rundlichen Geräte klingen erstaunlich gut und übertreffen mit ihrem Klang sogar Googles Nest Mini sowie Amazons Echo Dot. Gleichzeitig reagieren sie auch verlässlich auf alle Sprachbefehle. Wer übrigens nicht will, dass sein WLAN-Router auf die Sprachbefehle hört, kann das Mikrofon per physischem Schalter deaktivieren.