Die besten Endlos-Runner für iOS und Android

Während viele Endlos-Runner auf tatsächliches Laufen und eine First-Person Perspektive setzen, verfolgt Mars hier einen komplett anderen Ansatz. Im Auftrag der fiktiven Firma MarsCorp müssen wir die Geheimnisse des roten Planeten erkunden. In der Rolle eines kleine Mars-Astronauten gilt es für uns mit dem Raumanzug so weit wie möglich fortzuschreiten.

Into the Dead 2

Wer beim Endlos-Running ein bisschen mehr Nervenkitzel braucht ist bei Into the Dead 2 gut aufgehoben. Der Endless-Runner liefert nicht nur eine coole grafische Aufarbeitung, sondern auch jede Menge Abwechslung. Into the Dead 2 bietet das Szenario einer Zombieapokalypse. Angelehnt an The Walking Dead befinden wir uns hier im ständigen Wettkampf mit Untoten, die uns am liebsten sofort verspeisen würden.

Am Anfang laufen wir in Into the Dead noch alleine und unbewaffnet durch Felder und Wälder, vereinzelt kreuzen auch Zombies unseren Weg, die uns verwunden oder aufhalten wollen. Auf dem Weg gibt es außerdem Hindernisse zu umlaufen, die uns bei unserer Flucht zusätzliche Probleme bereiten. Werden die Zombiemassen größer, wird irgendwann der Einsatz von Hilfsmitteln notwendig. So treffen wir unregelmäßig auf herumliegende Waffen und Gegenstände, die wir im Kampf nutzen können.

Dazu zählen etwa Revolver, Motorsägen oder aber auch ein Hund, der uns begleitet und Zombies aus dem Weg räumt. Im Gegensatz zu vielen anderen Endless-Runnern gibt es hier eine theoretische Story, die sich erkunden lässt. Durch starke Runden sammeln wir außerdem Belohnungen ein, die uns beim Metzeln von Zombies unterstützen. Grundsätzlich läuft aber auch Into the Dead 2 unendlich lange und ohne echtes Ende.

Into the Dead 2 ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.