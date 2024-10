Tesla zeigt neues Video von Optimus-Roboter

Auf X veröffentlichte Tesla ein Video, das seinen humanoiden Roboter Optimus bei seiner Tätigkeit in der Fabrik zeigt. Man sieht den Roboter anfangs beim Herumgehen in der Fabrik. Er kann durch Räume navigieren, in denen viele Gegenstände stehen, und Treppen steigen.

➤ Mehr lesen: Tesla zeigt Robotaxi: Das soll der große Wurf sein?

Laut Tesla habe der Roboter beim Gehen an Selbstbewusstsein dazugewonnen, wie Tesla im Video durch eingeblendeten Text mitteilt. Mittlerweile sei Optimus in der Lage, selbstständig in Fabrikbereiche zu gehen, wo er vorher noch nicht war.

Für die Navigation nutzt der humanoide Roboter eine KI, die in Echtzeit auf seinem integrierten Computer läuft. Er kann damit Menschen und anderen Hindernissen anscheinend mühelos ausweichen.