Amazon bringt neuen Fire TV Stick

Die Fire-TV-Geräte von Amazon haben sich in den vergangenen Jahren als populäre und preiswerte Streaming-Devices einen Namen gemacht. Nun hat der Versandhändler einen neuen Streaming-Stick in sein Programm aufgenommen.

Neuer Bild-in-Bild-Modus

Außerdem ist mit dem neuen Streaming-Stick ein Bild-in-Bild-Modus möglich. Was das konkret bedeutet, beschreibt Amazon in einer Aussendung so: "Ohne ihre Serie unterbrechen zu müssen, können Kund*innen per Sprachbefehl ihre kompatible Sicherheitskamera an der Haustür überprüfen." Außerdem kann mithilfe von Alexa beispielsweise der Wetterbericht angezeigt werden.

Der Arbeitsspeicher des Fire TV Stick 4K Max ist gegenüber dem Fire TV Stick 4K angewachsen und beträgt nun 2 GB. Auch der Prozessor wurde aufgewertet und soll um 40 Prozent leistungsfähiger sein als jener des Fire TV Stick 4K. Natürlich ist beim neuen Streaming-Stick die überarbeitete Alexa-Fernbedienung mit dabei.